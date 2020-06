Wittenberg ist als Zentrum der Reformation in die Geschichte eingegangen. Hier lebten und predigten die Reformatoren Martin Luther und Philipp Melanchthon. In der Marienkirche wurde die Heilige Messe erstmals in deutscher Sprache gefeiert. Was liegt näher, als genau dieser Kirche im "protestantischen Rom" die Musik Johann Sebastian Bachs aufzuführen – des "fünften Evangelisten", denn Bach ist von Luthers Theologie geprägt. Er fast diese aber universeller gefasst: "In der Musik ist Gottes Gnade gegenwärtig", schrieb er an den Rand seiner Bibel. Und dies äußert sich sowohl in seiner Instrumental- wie auch in seiner Kirchenmusik.