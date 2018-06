Bis zum 17. Juni steht Leipzig wieder ganz im Zeichen des ehemaligen Thomaskantors Johann Sebastian Bach. Über 160 Veranstaltungen finden beim Bachfest statt, viele davon an historischen Bach-Stätten wie der Thomas- und der Nikolaikirche Leipzig. Im Zentrum stehen Bachs zyklische Werke. Wir haben fünf Highlights herausgesucht.

Konzerte im Zeichen des Bach-Antipoden Georg Friedrich Händel bilden nicht die Regel beim Leipziger Bachfest. Selten zumal hört man die Musik des in Halle gebürtigen Barockmeisters in der Lesart eines traditionellen Sinfonieorchesters. Dass eine der führenden Dirigentinnen der Alte-Musik-Szene sich anschickt, Händels populäre "Concerti grossi" mit dem Gewandhausorchester aufzuführen, gehört zu den spannungsträchtigen Überraschungen des Festivals.

Die sechs "Brandenburgischen Konzerte" entstanden während Bachs Zeit in Köthen als Hofkapellmeister des Fürsten Leopold von Anhalt-Köthen. Der Komponist widmete die Werke 1721 dem Markgrafen Christian Ludwig von Brandenburg. Interessante Hör-Aspekte ergeben sich insbesondere aus Bachs Behandlung der Soloinstrumente. Das 2005 vom Cembalisten und Dirigenten Vaclav Luks gegründete Prager Ensemble "Collegium 1704" zählt zu den führenden Barock-Ensembles Europas. Es steht für dynamisch zugespitzte, transparente und historisch-informierte Klangtableaus, die sich verbinden mit außerordentlich musikantischer Spielkultur.

Das Oratorium um den biblischen Propheten Elias zählt zu den populärsten Werken des Bach-Wiederentdeckers Felix Mendelssohn-Bartholdy. Es wurde im Sommer 1846 im englischen Birmingham uraufgeführt. Mit der Aufführung durch Japans führendes Alte-Musik-Ensemble, das in den vergangenen Jahrzehnten insbesondere mit hochdekorierten Bach-Exegesen aufwartete, dürften sich dem Publikum neue, ungehörte Perspektiven auf das Werk eröffnen.

Das Abschlusskonzert im Zeichen von Bachs h-moll-Messe bildet traditionell einen der Höhepunkte des Bachfestes. Singen die Thomaner beim Eröffnungskonzert an der Seite des Gewandhausorchesters, so steht für die Aufführung der Messe jährlich ein anderes Ensemble zur Verfügung. Mit der Einladung der ‚Akademie für Alte Musik Berlin‘ hat sich das Festival in diesem Jahr für eine geradlinig-luzide, entschlackte, scharf gestimmte Lesart des legendären Werkes entschieden.