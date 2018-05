Michael Maul wird der neue Intendant des Bachfestes Leipzig . Der Leipziger Musikwissenschaftler und Dramaturg wurde vom Stiftungsrat des Bach-Archivs für die Aufgabe berufen, teilte das Archiv am Donnerstag in Leipzig mit.

Mit dieser Berufung ist auch eine strukturelle Änderung verbunden. Die bislang auf einer Stelle vereinten Positionen des Bachfest-Intendanten und des Archiv-Geschäftsführers werden künftig von zwei Personen wahrgenommen. Mauls Amtsantritt erfolgt zum 1. Juni. Seine Ernennung ist zunächst auf zwei Jahre befristet. Der Direktor des Bach-Archivs, Peter Wollny, teilte mit, dass es ihn freue, mit Maul einen Intendanten gefunden zu haben, der sowohl in der Forschung als auch in der Praxis hervorragend vernetzt sei.

Maul wurde 1978 in Leipzig geboren. In seiner Heimatstadt studierte er Musikwissenschaft, Journalistik und Betriebswirtschaft. 2006 promovierte er in Freiburg und habilitierte 2013 an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.



Dem Bach-Archiv und dem zugehörigen Festival ist Maul schon seit 2002 verbunden. So verantwortete er seit 2016 als Dramaturg maßgeblich die künstlerische Planung des Festivals. Der promovierte und habilitierte Musikwissenschaftler gehört weltweit zu den führenden Bach-Forschern. Schlagzeilen machte er beispielsweise, als er 2005 die Arie "Alles mit Gott und nichts ohn' ihn" von Johann Sebastian Bach entdeckte, seit Jahrzehnten das erste wiederentdeckte Vokalwerk des Barockkomponisten.



Das Bachfest Leipzig findet alljährlich zu Ehren des Komponisten Johann Sebastian Bach statt. Bach war in Leipzig 27 Jahre lang Thomaskantor. Das zehntägige Festival wird vom Bach-Archiv im Auftrag der Stadt Leipzig organisiert. Die diesjährige Ausgabe findet vom 8. bis 17. Juni statt. Sie steht unter dem Motto "Zyklen".