Katja Schönherr und Matthias Senkel aus Mitteldeutschland nehmen in diesem Jahr am Rennen um den Ingeborg-Bachmann-Preis teil. Vergeben wird die Auszeichnung im Rahmen der 44. Tage der Deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt. Wie der öffentlich-rechtliche ORF mitteilte, wird die traditionelle Eröffnungsrede von Sharon Dodua Otoo gehalten, die 2016 selbst Preisträgerin war. Der Wettstreit um die Auszeichnung wird wegen der Corona-Krise online ausgetragen.

Doppelter Bezug zu Leipzig

Katja Schönherr wuchs in Dresden auf und studierte Journalistik und Kulturwissenschaften in Leipzig. Die ehemalige MDR-Mitarbeiterin absolvierte ein Volontariat bei der Rheinischen Post und lebt nach mehreren Zwischenstationen seit zehn Jahren in Zürich. Als freie Autorin ist sie etwa für die NZZ am Sonntag tätig.

Matthias Senkel wurde 1977 in Greiz geboren und lebt in Leipzig. 2018 war er mit seinem Roman "Dunkle Zahlen" für den Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Belletristik nominiert. Insgesammt nehmen sieben Autorinnen und Autoren aus Deutschland am Wettstreit um den Bachmannpreis teil.

Eine der renomiertesten Auszeichnungen