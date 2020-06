Matthias Senkel ist zweifelsohne der bekanntere der beiden sächsischen Autoren, die in diesem Jahr bei den Tagen der deutschsprachigen Literataur lesen: 1977 wurde er in Greiz geboren und war vor zwei Jahren mit seinem Roman "Dunkle Zahlen" für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. Katja Schönherr hat im letzten Jahr ihren Debütroman "Marta und Arthur" vorgelegt. Sie lebt in der Schweiz, hat ihre Wurzeln aber in Sachsen: "Ich bin im Erzgebirge geboren und in Dresden aufgewachsen. Also alles, woran ich mich aktiv erinnern kann, fand in Dresden statt. Das wird vielleicht nicht direkt in meinen Texten deutlich, aber alles, was ich erlebt habe, spielt da mit rein."

Jeder kämpft für sich

Der Roman "Marta und Artur" erschien vergangenes Jahr. Bildrechte: ARCHE Im Zentrum ihres Romans stehen keine einzelnen Orte, sondern das Verhältnis ihrer Figuren zueinander. Katja Schönherr schreibt über die Einsamkeit in Beziehungen, über seelische und körperliche Wunden, die sich Menschen gegenseitig zufügen. "Man geht immer davon aus, dass das, was andere Leute sagen, stimmt. Aber ich glaube, dass niemand den ganzen Tag die ganze Wahrheit sagt. Es gibt in Beziehungen so viele Missverständnisse und Konflikte, die nicht geklärt werden können. Ich finde es spannend, wie sich die Leute das Leben schwer machen", erzählt Schönherr.

Am Ende kämpfe jeder für sich allein, erklärt die Autorin im obligatorischen Vorstellungsvideo zum Bachmannpreis. Ähnliches lässt sich auch vom Wettlesen in Klagenfurt sagen. Matthias Senkel hat das im Jahr 2012 schon einmal erlebt. Von den meisten Juroren gab es damals Lob für seinen klugen und witzigen Text, einigen erschien er dagegen als etwas zu klug. An den Wettbewerb hat Senkel aber vor allem positive Erinnerungen:

Es ist eine tolle Lesung mit gespannten und konzentrierten Zuhörern. Das trifft auch auf die anschließende Diskussion zu, auf wenn das etwas schwierig ist: Man sitzt auf dem Präsentierteller und der Text wird zerlegt. Aber es gehört dazu, dass es positive und negative Leseeindrücke gibt. Man nimmt von beiden Seiten etwas mit. Matthias Senkel

Das, was fehlt

"Dunkle Zahlen" von Matthias Senkel war für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. Bildrechte: Verlag Matthes & Seitz In seinen Geschichten macht Matthias Senkel auf spielerische Weise die Geschichte selbst zum Thema. Sein erster Roman „Frühe Vögel“ handelt von einem fiktiven Luftfahrtpionier. In "Dunkle Zahlen" lässt er eine Literaturmaschine von einer - wiederum fiktiven - Programmierer-Spartakiade in Moskau erzählen. Er sei an den Defiziten interessiert: "Bei 'Frühe Vögel' ging es darum, welche Aspekte in der Luft- und Raumfahrtgeschichte unterbelichtet geblieben sind. Bei 'Dunkle Zahlen' ist es die Computergeschichte, die immer sehr stark aus amerikanischer Perspektive beleuchtet wird."

Die Geschichte, mit der er in Klagenfurt antritt, hat Matthias Senkel schon eingelesen. Wie alle anderen Lesungen wird auch diese als Aufzeichnung gezeigt. Der Wettbewerb fühle sich diesmal sehr steril an, sagt Senkel und freut sich dennoch, dass er stattfindet.

Es war die richtige Entscheidung, in diesem kulturarmen Jahr zu sagen, wir geben der Literatur ein Forum, zeigen die Autorinnen und Autoren und lassen Literatur im Fernsehen stattfinden. Gleichzeitig finde ich es schade, dass ich Klagenfurt, die anderen Teilnehmer und Teilnehmerinnen und die Jury nicht kennenlerne." Katja Schönherr