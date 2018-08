Nach 2012 und 2015 ist es bereits das dritte "LAND-schafft-THEATER" in Bad Düben. "Die große Reise" ist wieder eine Kombination von Laiendarstellern aus der Stadt, inklusive Kurrende-Chor, Posaunenchor, eigener Band und Turnverein sowie Profischauspielern, wie Jana Bauke, Günther Schoßböck und Sven Reese.



Dazu kommen Serienstars aus dem Fernsehen: Cheryl Shepard, die viele Jahre in der Serie "In aller Freundschaft" besetzt war und Melanie Marschke, die in der Krimiserie "Soko Leipzig" die Hauptrolle spielt. Das Ensemble ist mit 150 Mitwirkenden sehr groß.



Zudem ist es tatsächlich ein Landschafts-Theater, denn konkret wandert das Publikum hier vier Stunden von einem Spielort zum nächsten. Insgesamt sind es fünf Orte. Gespielt wird drinnen, zu Beginn in der Kirche, und dann draußen, zuerst an der Mulde, dann auf einem ehemaligen LPG-Hof, in einer Kleingartensparte, auf einem Feld und schließlich auf dem Bahnhof.

Über Selbstoptimierung und Effizienz

Schauspielerin Melanie Marschke als "Effi" Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK "Die große Reise" erzählt von der Reise zu sich selbst. Es ist ein modernes Märchen mit Happyend, ein Märchen über unsere Lebenswelt - über "Work-Live-Balance". Es geht um Selbstoptimierung und Effizienz. Es geht um Zeit, wie man die verbringt. Es geht am Ende um die Frage, wie zwischenmenschliche Beziehungen gestaltet werden.



Dieses universelle Thema wird konkret nach Bad Düben geholt, indem in der ersten Szene, in der Stadtkirche St. Nikolai, ein Biber mitspielt. Das Wappentier der Dübener Heide hält eine Art Predigt oder besser: Standpauke, weil die Menschen in ihrem Optimierungswahn Weihnachten in den Sommer verlegt haben. Mit diesem Optimierungswahn hätten die Menschen auch Empathie und Demut verloren, sagt der Biber. Aber den Biber nimmt natürlich keiner ernst. Stattdessen tritt "Effi" auf. "Effi", die Effizienz, gespielt von Melanie Marschke, die die Bad Dübener Gemeinde auf ihrem Selbstoptimierung-Trip noch weiter anstachelt. Sie hat dazu eine Maschine gebaut: "Egoflex 60" - sozusagen das Hamsterrad, in dem sich ihre Anhängerschaft bewegt.

In "Die große Reise" verbündet sich "Effi" mit "Eris, der Göttin der Zwietracht", gespielt von Schauspielerin Cheryl Shepard Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Und natürlich gibt es dann - wir sind ja in der Märchenwelt - genau drei Helden: zwei Teenager und einen Bänkelsänger. "Walter" heißt er, wie Walter von der Vogelweide. Die drei kämpfen für das Gute gegen "Effi" und ihre seelenlose Anhängerschaft. Im Verlauf dieses Stationen-Dramas tauchen noch ein König und eine Schatztruhe auf, ein Teekessel, aus der eine Fee entweicht und es gibt auch noch eine unoptimierte Spiel- und Traumwelt: "Peter Pans Panoptikum".

Die Landschaft wird zur Bühne