Zu ihren bekanntesten Liedern zählt "Ebereschenbaum" vom ersten Album der Band, "Traumländlein". Dabei stammen Stücke wie dieses nicht zwangläufig aus Deutschland, wie Sängerin und Querflötistin Juliane Weigelt im Gespräch mit MDR KULTUR erklärt: "Den Text hat ein guter Freund geschrieben aus Leipzig, Thomas Kolitsch. Die Melodie stammt ursprünglich aus Irland, von einem irischen Volkslied, 'Road to Clady'. Und weil es uns so gut gefallen hat, wollten wir eben auch gerne dazu einen deutschsprachigen Text haben."

Auch Bube Dame König können aufgrund der Corona-Beschränkungen im Moment kaum vor Publikum auftreten – Lichtblicke sind Open-Air-Konzerte am 25. Juli beim Trotz Burg Fest in Halle sowie am 26. Juli in Bielefeld. Die Band macht das Beste aus der Krise und arbeitetet inzwischen am vierten Album, "Von der Quelle bis zur See". Dabei nutzen die Musiker Crowdfunding im Internet – zur Finanzierung und als moralische Stütze: