War Banksy auf der Biennale in Venedig, ohne dass es jemand gemerkt hat? Der britische Streetart-Künstler selbst behauptet das zumindest auf seinem Instagram-Account, wo er ein Video veröffentlichte, das einen Straßenstand zeigt.

Auf einem Kreuz steht "Venice in Oil" – "Venedig in Öl". Daneben ein auf mehrere Bilderrahmen verteiltes Gesamtgemälde eines riesigen Kreuzfahrtschiffes, das die Altstadt von Venedig verdeckt. In dem Video sieht man Passanten, die den Straßenstand als das schönste Werk der Biennale loben, aber auch Polizisten, die den mutmaßlichen Straßenverkäufer auffordern, den Platz zu verlassen.