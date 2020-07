Wie es zu der Idee kam, ein Album aufzunehmen, für diese Geschichte muss die Sängerin weit ausholen: "Das war am Vlasinasee in Serbien, wo wir zufälligerweise das dritte Mal ein Hochzeitspaar getroffen haben, dass uns ständig wieder über den Weg gelaufen ist. Das erste Mal beim Junggesellenabschied, das zweite Mal mit der Hochzeitskapelle und das dritte Mal, nachdem sie mit ihren wenigen Freunden am Vlasinasee gefeiert und wir ihnen sozusagen ein Ständchen gebracht haben. Weil wir uns dachten: 'Es kann nicht wahr sein, dass wir euch gleich dreimal zufällig treffen.'" Dann sei sie da gewesen, die Idee, die Eindrücke der Reise und verschiedenen Instrumente zusammenzubringen und ein Album aufzunehmen.