Das Pathos durfte nicht fehlen, wenn sich Adolf Hitler über die deutsche Kultur ausließ, und nur mit Schaum vor dem Mund sprach der Führer über die moderne Kunst in Deutschland wie 1934 auf dem Parteitag in Nürnberg: "Das ganze Kunst- und Kulturgestotter und Kopisten, Futuristen, Dadaisten und so weiter ist weder rassisch begründet noch volklich erträglich."

Aktion "Entartete Kunst" traf Halle mitten ins Herz

Weder rassisch begründet noch volklich erträglich – mit dieser Kampfansage gegen die Avantgarde wurde dann auch 1937 die Aktion "Entartete Kunst" inszeniert. Und die traf das Kunstmuseum Moritzburg mitten ins Herz. Museumsdirektor Thomas Bauer-Friedrich erzählt: "Insgesamt sind 147 Arbeiten verloren gegangen, beschlagnahmt worden. Das ist rein quantitativ gesehen nicht die große Zahl, da haben andere Museen mehr zu beklagen, aber es sind nahezu ausschließlich Gemälde und einige wenige Aquarelle, d. h. der repräsentative Kern der Sammlung ist verloren gegangen. Was nicht beschlagnahmt wurde, und was außergewöhnlich ist in Halle, dass Zeichnungen, Druckgrafiken in der Sammlung blieben und größtenteils bis heute noch geblieben sind."

Die Nazis übersahen Zeichnungen und Druckgrafiken, doch die Ikonen der Moderne wurden allesamt geraubt. Wie z.B. ein bedeutendes Gemälde von Emil Nolde aus dem Jahr 1909.

Das Abendmahl von Emil Nolde ist ein Schlüsselwerk im Werk von Nolde selbst, weil es eines der ersten frühen religiösen Gemälde ist. Und es ist ein Schlüsselwerk für die Geschichte des Hauses und seiner Sammlung: Weil es den Beginn markiert für das Sammlungsprofil 'Museum der Moderne' und den furiosen Auftakt für den Expressionismus-Schwerpunkt. Thomas Bauer-Friedrich, Direktor Kunstmuseum Moritzburg Halle

Meisterwerke von Kirchner, Kandinsky, Kokoschka oder El Lissitzky