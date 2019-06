Auf einem improvisierten Podest stehen zwei Herren vor dem Bahnhofsgebäude und begrüßen die Ankommenden. Es sind Wilhelm Wagenfeld und Ernst Neufert, Bauhausschüler, die später weltberühmt wurden. In den 30er- und 40er-Jahren waren sie in Weißwasser tätig, der eine als künstlerischer Leiter der Vereinigten Lausitzer Glaswerke, der andere als Architekt. Im Bauhaus-Jubiläumsjahr sind sie, dargestellt von zwei Schauspielern, an ihre einstige Wirkungsstätte zurückgekehrt und schicken die Gäste auf einen Parcours durch die Stadt.

Nicht mehr zugängliche Orte für das Publikum geöffnet

Die Schauspieler Heiner Bomhard (l), als Wilhelm Wagenfeld, und Sebastian Straub, als Professor Ernst Neufert in dem Kunstprojekt "Modellfall Weißwasser" Bildrechte: dpa Fünf geschichtsträchtige, aber nicht mehr zugängliche Orte (u. a. Glasfachschule, Neufert-Bau, Volkshaus, alte Glasfabriken) werden für das Projekt "Modellfall Weißwasser" geöffnet, aber nicht nur das. In den Räumen, die zum Teil noch vor wenigen Wochen voller Schutt und Müll lagen, gibt es Tanz- und Theaterperformances, Filmvorführungen und Musik. Akteure sind dabei die Weißwasseraner selbst, Schulklassen, Vereine und Chöre, wie Theaterregisseur Stefan Nolte, künstlerischer Leiter des Projekts, berichtet:



"Wir hatten eine Recherchephase im letzten Jahr, dann hatten wir so seit Anfang des Jahres die Werkstattphase. Das heißt, unsere Werkstattleiter, das sind ausgewiesene Künstler, die arbeiten mit den Leuten hier vor Ort. Das ist so die Idee von Werkstatt, in einem Prozess, in dem man noch nicht so genau weiß, wo das dann hinführt, das ist eben die Idee von Bauhaus auch, Bauhausschule, dieser Werkstattcharakter."

Der Neufert-Bau: Bauhausdenkmal oder lästige Bauruine?

Der Bauhaus-Geist weht über dem gesamten Projekt und auch über der Stadt selbst. Wieder, muss man sagen, denn von diesem Erbe wussten und wissen die meisten Menschen hier nichts. Im Gegenteil, der so genannte Neufert-Bau, ein vom Architekten perfekt auf Arbeits- und Bewegungsabläufe entworfenes Lagerhaus, wird eher als störende Ruine empfunden. Die Sanierung des Baudenkmals, die ein rühriger Verein in Angriff nehmen will, wird von der AfD als Steuergeldverschwendung angeprangert. Umso wichtiger ist es, dass es jetzt, erstmals seit den 90er-Jahren für das Publikum geöffnet wird.

Stefan Nolte hebt hervor: "Man muss erstmal in die Räume rein und die verwandeln, um Potential auch weiter zu entwickeln, von den Räumen aus gedacht. Von den Menschen, was viel wichtiger ist, ist es ja so ein Anstoß, eine Ermutigung, nicht auf die EU-Mittel zu warten und irgendwas wird mit uns gemacht: Sondern das man das selber in die Hand nimmt und in der Gegenwart etwas für seine Stadt tut oder auch seine eigenen Interessen vertritt in der Stadt."

Das Projekt soll Identifikation mit der eigenen Stadt schaffen

Die berühmte Tischlampe von Wilhelm Wagenfeld Bildrechte: dpa Auch das ist Ziel des Projektes: Identifikation mit der eigenen Stadt zu schaffen. Schließlich steht das einstige Zentrum der Glas- und Braunkohleindustrie, das seit 1990 mehr als die Hälfte seiner Einwohner verloren hat, in den nächsten Jahren vor großen Herausforderungen, erklärt Oberbürgermeister Torsten Pötzsch:



"Die Glasindustrie ist fast weg, es gibt noch eine Glashütte. Gleiches passiert jetzt auch perspektivisch in den nächsten 19 Jahren mit der Kohleindustrie. Wir wollen dieses Mal vorbereitet sein auf diesen Prozess, nicht so, wie in den 90er-Jahren und Anfang der 2000er-Jahre, als wir hinnehmen mussten, dass die Leute abgewandert sind. Wir wollen das dieses Mal besser machen, dass die Leute hier eine Zukunft haben, und deswegen passt dieses Identifikationsprojekt 'Modellfall Weißwasser' gut in dieses Konzept."

Der ehemalige Direktor des Bauhauses Dessau, Rolf Kuhn, sieht in dem Projekt zudem einen Auftakt, in Weißwasser den Gedanken des Bauhauses weiter mit in die Zukunft zu tragen.

Wenn wir über Wandlung in der Lausitz nach der Braunkohle-Ära sprechen, dann brauchen wir auch ein neues Lebensgefühl, dann brauchen wir Leute, die Lust auf was Neues haben. Dann werden auch neue Produkte, neue Ideen hier entstehen und wenn das nicht klappt, wird eben etwas anderes aus den Menschen heraus hier erfunden werden. Rolf Kuhn, ehemaliger Direktor des Bauhauses Dessau

An kreativem Schwung fehlt es beim Kunstprojekt jedenfalls nicht. Ob er für einen neuen Aufbruch reicht, wird sich zeigen.