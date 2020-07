Virtuelle Ausstellung "summaery2020 remote" – digitale Jahresschau der Bauhaus-Uni Weimar

Anfang Mai ist die Bauhaus-Universität in ihr erstes digitales Semester gestartet. Was wegen des Coronavirus angefangen wurde, zieht sich in Weimar auch bis zum Ende des Semesters durch: So präsentiert sich die Jahresschau "summaery2020 remote" in diesem Jahr auch digital und kann von fast überall dort, wo es einen Rechner, Smartphone oder Tablet gibt sowie eine Internetverbindung, verfolgt werden.