Partner zu Gast

Angereist war auch das Junge Theater Heidelberg aus der Partnerstadt Bautzens, das Ensemble thematisierte in ihrem Stück genau diese Partnerschaft. In der Euphorie der Nachwendejahre gegründet, sei die Städtepartnerschaft heute ziemlich eingeschlafen, so das Stück. Die jungen Theatermacher plädieren für einen Neuanfang. Gerade auch für die eigene Generation, die die Wende nicht selbst erlebt hat. Aber wie? Mit Recherchetheater! Die jungen Theaterleute hatten, bevor sie auf die Bühne gingen, ein grünes Sofa durch die Stadt getragen und die Bautzner nach Klischees über Ost und West befragt. Das wurde dann in eine Szene im Stück eingebaut, die äußerst erfrischend war. Gerade im Kontext des Jubiläums 30 Jahre Deutsche Einheit fördert der Blick einer neuen Generation auf die Klischees neue Ideen zu Tage. Der Wunsch nach einem neuen Umgang miteinander ist jedenfalls da. Das war bei diesem Gastspiel deutlich herauszuhören. Post aus der Produktion "Schau.Platz.Angst" Bildrechte: Lucia Bartl

Unterm Strich zeigt das Festival, dass Bautzen als Stadt eine weltzugewandte Seite hat, in der Problemlagen wie Überalterung, angestbedingter Rassismus und Populismus thematisiert und Lösungsmöglichkeiten im Theaterspiel verhandelt werden. Das ist ein Glücksfall für die Region. Als im August 2015 viele Flüchtlinge nach Deutschland kamen, waren die Theater schnell ein Ort der Begegnung. Ganz vorn dabei war die Bürgerbühne in Dresden, aber auch das Theater Plauen-Zwickau, wo Theaterpädagogen in Schulen gingen, um mit Schülern von hier und aus Syrien gemeinsame Projekte durchzuführen. 2016 war das Sächsische Theatertreffen in Bautzen eine erste Möglichkeit zum Austausch über die neue Aufgabe der Theater als Ort der Begegnung. Blick auf die Festivaleröffnung Bildrechte: Lucia Bartl