Bauzeichner entwerfen und erstellen technische Zeichnungen, Pläne und Modelle für Bauprojekte. Dafür arbeiten sie eng mit Ingenieuren, Architekten und anderen Bauprofis zusammen, um die Anforderungen und Spezifikationen des Projekts zu verstehen und dann perfekt in eine technische Zeichnung übersetzen zu können. Sie sind dafür zuständig, dass alle, die am Bau eines Gebäudes mitwirken, auch genau wissen, wie die Konstruktion aussehen soll.

Die Zeiten, in denen Baupläne mit Bleistift auf Papier gezeichnet wurden, sind schon lange vorbei. Heute werden Grundrisse mithilfe von sogenannten CAD-Programmen, also computergestützt, entwickelt. So haben Bauzeichner die Möglichkeit, ihre Skizzen gleich auch virtuell dreidimensional darzustellen. Tim Strobach ist Auszubildender im dritten Lehrjahr im Architektenbüro Klappbach in Merseburg – gerade arbeitet er an dem Entwurf für ein neues Gebäude einer Autobahnbehörde.