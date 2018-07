Die Bayer AG hält weiterhin am Verkauf der "Dresdner Mars"-Skulptur fest. Man habe sich mit den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) einvernehmlich über einen Verkauf geeinigt und deren Angebot angenommen, teilte das Unternehmen mit. Kulturstaatsministerin Monika Grütters hatte zuvor an die gesellschaftliche Verantwortung des Pharmakonzerns appelliert und darum gebeten, die Skulptur den Staatlichen Kunstsammlungen doch zu schenken . Von Seite des Unternehmens heißt es, man halte sich an die Vereinbarung und die getroffenen Zusagen, "die übrigens unter Mitwirkung der Ministerin entstanden sind."

Bis 1924 war die Skulptur des von Renaissancebildhauers Giambologna über 300 Jahre im Besitz der Dresdner Museen gewesen, geriet dann jedoch in Privatbesitz, bis sie 1983 der Bayer-Konzern hieraus geschenkt bekam. Am 4. Juli hatte Bayer den "Dresdner Mars" beim Londoner Auktionshaus Sotheby's versteigern lassen wollen. Nach Protesten in der Kunstwelt, zog das Unternehmen den Auftrag in letzter Minute zurück und bot den Staatlichen Kunstsammlungen den direkten Verkauf an. Mit dem Erlös wolle der Konzern nach eigenen Angaben in junge Kunst investieren. Die Staatlichen Kunstsammlungen wollen die Bronze-Statue nun mit Hilfe mehrerer Geldgeber zurückkaufen.