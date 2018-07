Vom 25. Juli bis zum 29. August kommen wieder Klassikliebhaber aus aller Welt nach Bayreuth, um fünf Wochen lang auf dem "Grünen Hügel" Richard Wagners Opern zu lauschen. Insgesamt 32 Aufführungen bieten die Gelegenheit dazu. Neben dem "Lohengrin" werden auch "Die Meistersinger von Nürnberg", "Der fliegende Holländer", "Tristan und Isolde", "Parsifal" sowie ein Teil des "Ring der Nibelungen" aufgeführt, "Walküre". Frank Castorf führt dabei Regie, dirigieren wird Placido Domingo.

Auftakt mit "Lohengrin" - Bühnenbild von Neo Rauch

Die Künstler Neo Rauch (l) und Rosa Loy haben das Bühnenbild und die Kostüme für "Lohengrin" gestaltet Bildrechte: dpa Eröffnet werden die Festspiele am Mittwoch mit einer Neuinszenierung von Wagners "Lohengrin". Mit seiner Version der Oper holt der israelisch-amerikanische Regisseur Yuval Sharon Richard Wagners Geschichte vom kräftezehrenden Kampf der Geschlechter um Gleichberechtigung in die heutige Zeit und betrachtet die Geschichte vor dem Hintergrund der MeToo-Debatte. Das Bühnenbild sowie die Kostüme stammen vom bekannten Leipziger Künstlerpaar Neo Rauch und Rosa Loy.

Prominente Gäste zur Premiere erwartet

Auf dem roten Teppich werden zur Premiere neben Bundeskanzlerin Angela Merkel weitere Bundespolitiker wie Christian Lindner, Edmund Stoiber, Ursula von der Leyen, Monika Grütters und Jens Spahn erwartet sowie bayerische Landespolitiker. Abseits der Politik haben sich beispielsweise Entertainer Thomas Gottschalk, die Fernsehjournalistin Dunja Hayali, Schauspieler wie Michaela May, Udo Wachtveitl, Francis Fulton-Smith und die Skisportler Rosi Mittermeier-Neureuther und Christian Neureuther sowie Herzog Franz von Bayern und Fürstin Gloria von Thurn und Taxis angekündigt.

Kurzfristige Umbesetzung des "Lohengrin" und Tickets für 2.000 Euro

Star-Tenor Piotr Beczala Bildrechte: IMAGO Im Vorfeld der Premiere haben in den letzten Wochen nicht nur die in die Höhe schießenden Ticketpreise für Aufsehen gesorgt – pro Ticket wurden zum Teil 2.000 Euro verlangt. Auch die Hauptrolle musste kurzerhand neu besetzt werden, nachdem der französische Sänger Roberto Alagna vor knapp vier Wochen wegen Schwierigkeiten mit dem Text abgesagt hatte. Stattdessen übernahm der polnische Star-Tenor Piotr Beczala, der sich freut, in Bayreuth nun dabei zu sein.

Wenn man an einem solchen unglaublichen Ereignis wie Bayreuth teilnehmen kann, dann ist das wunderbar. Piotr Beczala, Star-Tenor

Christian Thielemann dirigiert seit 2000 bei den Wagner-Festspielen in Bayreuth und wird das voraussichtlich mindestens bis 2020 tun. Bildrechte: IMAGO

Dirigent Christian Thielemann, der Chefdirigent der Sächsischen Staatskapelle, habe die Proben in Bayreuth trotz der kurzfristigen Umbesetzung genossen: "Alle sind entspannt." Für ihn ist die Premiere des "Lohengrin" am Mittwoch ein besonderes Ereignis – denn damit hat er in Bayreuth dann jede Wagner-Oper dirigiert. Thielemann ist seit 2000 bei den Wagner-Festspielen dabei und seit 2015 Musikdirektor.

Bayreuth – eine Stadt im Wagner-Wahn