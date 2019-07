Auf dem roten Teppich werden zur Premiere neben Bundeskanzlerin Angela Merkel Bundespolitiker wie Monika Grütters, Jens Spahn und Dorothee Bär erwartet sowie bayerische Landespolitiker wie Markus Söder und Ilse Aigner. Abseits der Politik haben sich u.a. die Schauspieler Michaela May, Udo Wachtveitl, Francis Fulton-Smith, Harald Krassnitzer, Ann-Kathrin Kramer, Günther Maria-Halmer, Peter Prager und Adriana Altares sowie die Sängerin Eva Lind angekündigt. Weitere Premierengäste sind die Skisportler Rosi Mittermeier-Neureuther und Christian Neureuther sowie Herzog Franz von Bayern und Fürstin Gloria von Thurn, ebenso wie der Kabarettist Michl Müller.

Die Bayreuther Festspiele sind das berühmteste Opernfestival Deutschlands. Seit der Komponist Richard Wagner die Festspiele 1876 ins Leben rief, werden ausschließlich seine Werke auf dem "Grünen Hügel" aufgeführt. 2018 sind sechs seiner zehn Opern zu hören.



Auch in der Stadt ist Wagner während der Festspiele omnipräsent: Er scheint als kleine, in der Stadt vielfach-verteilte Statue mit weit geöffneten Armen die Welt willkommen zu heißen. Zahlreiche, auf Fußwege gesprühte, rote "W"-Zeichen weisen zudem hinauf zum "Grünen Hügel". Es gibt Wagner-Eis, Wagner-T-Shirts, Wagner-Kulis, Wagner-Pralinen, Wagner-Parfum, und man kann sich das Festspielhaus auch eintätowieren bzw. einen Richard-Gedächtnishaarschnitt anfertigen lassen. Die Stadt ist wie jedes Jahr im Wagner-Fieber – rund 95.000 Übernachtungen zählte man 2017 in Bayreuth während der Festspiele.