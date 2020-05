Die Beatles-Fotografin Astrid Kirchherr ist tot. Sie starb bereits am Dienstag, wie Zeit Online unter Berufung auf enge Vertraute der Künstlerin meldete. Demnach schlief die 81-Jährige nach kurzer schwerer Krankheit in Hamburg ein. Kirchherr war durch ihre Aufnahmen der Beatles aus den frühen 1960er Jahren bekannt geworden.

1938 in Hamburg geboren, studierte Kirchherr an der Meisterschule für Textil, Grafik und Werbung. 1960 begegnete sie den Beatles im Kaiserkeller auf Sankt Pauli. Sie dokumentierte die Hamburger Zeit der Band in zahlreichen Schwarzweißfotos, von denen einige zu Ikonen wurden. Kirchherr war mit dem damaligen Bandmitglied Stuart Sutcliffe verlobt. Doch der Bassist und Maler starb 1962 im Alter von 21 Jahren an einer Gehirnblutung. Mitte der sechziger Jahre beendete Kirchherr ihre Laufbahn als Fotografin.