Nicht erst seit "Fridays for Future" rückt die Natur wieder stärker in unser Bewusstsein. Wie passend, dass Beethoven ein großer Naturfreund war. In seiner "Pastoralen" – also der "Ländlichen" – vertont er seine "Erinnerungen an das Landleben". Gleich elf Mal wird die Sinfonie in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen dieses Jahr zum Klingen gebracht, zum Beispiel in Jena, Bad Lauchstädt und Görlitz. Erwähnenswert ist außerdem das "Beethoven Pastoral Project: 'Ludwig im Wald'", bei dem Dresdner Schülerinnen und Schüler, der Universitätschor und Studierende der Musikhochschule Dresden auf Grundlage der "Pastoralen" ein Musiktheaterstück entwerfen. Aufgeführt wird es zum Weltumwelttag am 5. Juni.