Es war die erste vollständige Aufführung der Neunten Sinfonie in Japan und in Asien, wie wir heute wissen.

Ludwig van Beethoven Bildrechte: imago/Leemage

Aber warum wurde gerade Beethoven zum Aushängeschild westlicher Kultur und nicht ein anderer klassischer Komponist? Folgt man Helmut Loos, liegt das am Beethoven-Mythos, den vor allem die deutschen Romantiker befeuerten.



Und warum gerade die Neunte Sinfonie? Matthias Hirschfeld hat eine Erklärung: "Dieses Stück, was also beispielsweise auch keine Messe ist, was keinen christlichen-religiösen Text hat, sondern einen wirklich menschheitsverbindenden, übergreifenden Inhalt, ist etwas, womit sich eben auch in einer ganz anderen Kultur identifizieren kann."