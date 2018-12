Am Silvesterabend erklingt Beethovens 9. Sinfonie, das ist eine lang gepflegte Tradition. Dass es dazu kam, ist überraschenderweise auf die Arbeiterbewegung zurückzuführen und auf einen Dirigenten, der 1918 diese Tradition begründete.

Beethoven als Motor der Revolution

Beethoven beflügelte die Freiheitsgedanken der Menschen Bildrechte: imago/Leemage Ende 1918 wollten die Kieler Matrosen das sinnlose Auslaufen der Flotte und ihren sicheren Untergang verhindern, ihr Kieler Matrosenaufstand ging in die Geschichte ein. Wenige kennen die Anekdote, die sich in einem Buch des Komponisten und Musikkritikers Ferdinand Pfohl findet. Demnach hörte Pfohl Ende 1918 im Zug einen Matrosen den Aufstand mit den Worten begründen: "Wir wollen auch einmal den Nikisch hören." Gewandhauskapellmeister Arthur Nikisch ist der berühmteste Dirigent seiner Zeit. Und als ob er von dem Matrosenwunsch gewusst hätte, spielt Nikisch vor Arbeitern am 31. Dezember 1918 Beethovens Neunte - und begründet so die bis heute währende Tradition. Veranstaltet wird das Konzert vom Allgemeinen Arbeiter-Bildungs-Institut in der Alberthalle des Krystallpalastes Leipzig.

Diejenigen, die in der Novemberrevolution die Lösung erblicken, werden in ihrer Seele beim Lied an die Freude, die Resonanz empfinden, die anderen werden ihre Sehnsucht nach der Lösung aller Wirrnisse, nach dem Frieden im Land in das Werk strömen lassen. Leipziger Tageblatt über die Aufführung am Silvesterabend 1918

Beethovens Neunte bewegt schon länger die Gemüter. Eine Sinfonie mit Gesang, seltsam und neuartig, und dann noch diese Verse! Was will der Komponist damit sagen? Der Musikkritiker Franz Brendel urteilt 1845 in der "Neuen Zeitschrift für Musik", Beethoven sei eben ein "echter Republikaner".

Das Ideal der Zukunft ist diese rückhaltlose, unbedingte Hingabe an die Menschheit, dieser ächte (sic!) Socialismus. Musikkritiker Franz Brendel über Beethovens Neunte

Die Neunte als sozialistischer Hymnus - Brendel ist nicht der einzige, der Beethovens letzte Sinfonie so hört. Vor allem der Schlusschor, die "Ode an die Freude", lässt sich trefflich instrumentalisieren. Nicht zuletzt, weil jahrzehntelang die Mär verbreitet wird, Beethoven hätte "Freiheit schöner Götterfunken" geschrieben. Die Zensur hätte daraus die unverfängliche Freude gemacht.

Götterfunke des Klassenkampfes

1905 wird die Sinfonie erstmals vor Arbeitern im Saalbau Friedrichshain gespielt, 13 Jahre vor Nikischs Aufführung. Der sozialistische Revolutionär und spätere Ministerpräsident des Freistaats Bayern, Kurt Eisner, stimmt die Arbeiter 1905 mit den folgenden Worten ein: "In dem gewaltigen Klassenkampf des Proletariats glüht der Götterfunke der Freude, der aus der Gesellschaft des Elends und des Zufalls zu dem Kunstwerk der neuen Gesellschaft leuchtet. Wenn die Menschheit, durch den Kampf des proletarischen Sozialismus befreit und gereift dereinst an dem Welthymnus der Neunten erzogen wird, wenn sie zum Katechismus ihrer Seele wird, dann erst ist Beethovens Kunst zur Heimat zurückgekehrt, aus der sie floh."