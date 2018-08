Barrierefreiheit Behindertenbeauftragter fordert mehr Literatur für Blinde

Der Behindertenbeauftragte der Bundesregierung, Jürgen Dusel, will sich dafür einsetzen, dass mehr Bücher und Zeitungen auch für Menschen mit Sehbehinderungen zugänglich sind. Derzeit seien das nur fünf Prozent der Werke, erklärte Dusel am Sonntag in einem Interview der Katholischen Nachrichten-Agentur in Berlin. Auch Blindenbücherein müssten besser ausgestattet werden.