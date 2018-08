Ursprünglich entstand "Bella Ciao" Anfang des 20. Jahrhunderts als Arbeiterlied . Italienische Reispflückerinnen sangen es gegen die schweren Arbeitsbedingungen. Während des Zweiten Weltkriegs wurde das Lied dann gegen den Faschismus eingesetzt: Aus "Bella Ciao" wurde ein Partisanenlied im Kampf gegen Hitler und Mussolini - mit einem neuen Text, in dem es um Freiheit und Solidarität im Widerstand geht. Das Lied wurde fortan von der Arbeiterbewegung und linken Organisationen gesungen. Auch in der DDR gehörte "Bella Ciao" zum Kanon.

So überdauerte das Lied in unzähligen Adaptionen rund einhundert Jahre lang. Noch heute ist es eine beliebte, antifaschistische Hymne: Als Italiens rechtspopulistischer Innenminister Matteo Salvini gegen Flüchtlinge hetzte, schmetterten ihm die Demonstranten "Bella Ciao" entgegen.

Plattencover El Profesor "Bella Ciao (HUGEL Remix)" Bildrechte: Kontor Records

Das Lied ist ein Ohrwurm - und so sorgt der grelle Hugel-Remix im Sommer 2018 für Stimmung in den Clubs. "Bella Ciao" ist seit Wochen in den Offiziellen Deutschen Charts platziert und führt die Spotify-Playlist an. Das "Lyric-Video" mit dem Songtext wurde bei Youtube seit April mehr als 26 Millionen Mal aufgerufen. Die Ballermann-Version von "Ikke Hüftgold" geht derzeit noch einen Schritt weiter und reduziert die Melodie von "Bella Ciao" gar zu einem Trinklied namens "Alle blau".