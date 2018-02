Klar, Frieden ist immer gut, und Frieden in Musik führt nicht selten zu entspannenden Melodien und Rhythmen. Wobei zu viel davon auch schnell langweilig werden kann. Das passiert allerdings beim neuen Belle-and-Sebastian-Album nicht. Denn den gewohnten Twee-Pop-Klängen mischen sie diesmal Soul-Einflüsse, Funk und Folk bei. Ja, auch Disco klingt mal kurz in dem Lied "Poor Boy" an, aber nichts im Vergleich zum Vorgänger-Album, das mit fast ausschließlichem Euro-Disco-Sound Fans überrascht und enttäuscht hat.

Kleine Ehedispute

Belle and Sebastian kehren auf "How To Solve Our Human Problems" zu alten Qualitäten zurück. Dazu kommt die Stimme von Sänger Stuart Murdoch, die in den vergangenen 20 Jahren kaum älter geworden ist und immern och jugendlich klingt. Auch wenn seine Frau das etwas anders sieht, wie Murdoch zu berichten weiß:



"Tatsächlich sagt meine Frau manchmal zu mir, dass sie meine wütende Stimme nicht mag, meine Punk-Stimme, und warum ich nicht singen würde wie früher. Aber ich glaube, wenn man seine Songs selbst schreibt, hat man schon sehr stark im Kopf, was man singen kann und was vielleicht nicht. Ich wache immer noch häufig nachts auf, mit Songs im Kopf, und ich nehme dann ein bisschen was auf dem Telefon auf. Und zum Beispiel 'Too Many Tears', eine Art Soul-Song, ist auf diese Weise entstanden. Und ich hatte große Lust ihn zu singen und zu sehen, ob ich wie ein Soulsänger singen könnte."

Charme des Ursprünglichen

Mit einem Marvin Gaye oder Barry White kann Stuart Murdoch stimmlich zwar nicht mithalten aber das gesangliche Zusammenspiel mit Sarah Martin passt, und die Bläsersektion lässt am Soulcharakter des Songs keinen Zweifel.



Generell schaffen es Belle and Sebastian, den anfänglichen Zauber der Band wieder aufleben zu lassen und mit dem geschickten Einsatz von Instrumenten, die sonst in der Popmusik nicht so gebräuchlich sind, ihre Musik zu bereichern. Da hört man ein Akkordeon zum Beispiel oder auch eine Querflöte in "Fickle Season". Natürlich hat sich die Musik über die 22 Jahre Bandgeschichte verändert. Und doch ist es, als würden Belle and Sebastian mit dem neuen Album einen musikalischen Bogen zu ihren Anfängen spannen. Was nostalgisch wie wundervoll ist.