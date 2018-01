Cover des Hörspiels zum Buch "Panikherz": "Die Frankfurtnacht". Bildrechte: tacheles!/ROOF Music

Bereits mit seinen Büchern "Soloalbum" und "Deutsches Theater" sprach Benjamin von Stuckrad-Barre junge Menschen an. In großen Scharen strömten sie zu seinen Lesungen, so als hätte man es mit Rockkonzerten zu tun. Niemand versteht es so gut wie er, Jugendkultur und Zeitgeist miteinander zu verbinden. Auch gibt es wenige, die die öffentliche Meinung so polarisieren. Die Großkritiker, die mitunter gern die These vertreten, dass etwas nur Literatur sei, wenn nichts passiert außer Langeweile, watschen den Autor gern ab. Nicht zuletzt deshalb, so ließ Stuckrad-Barre verlauten, war er lange Zeit auf Drogen. Nach dem Totalabsturz war es sein Freund Udo Lindenberg, der "Stucki" das Leben rettete.