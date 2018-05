Uwe Friedrich: Dafür gibt es sehr gute Gründe. Das Stück ist dramaturgisch extrem schwach, selbst für Barockverhältnisse passieren da ganz schlimme Zufälle, immer wieder neue Intrigen, die eigentlich kaum nachvollziehbar sind. Aber die Musik ist so hinreißend gut, abwechslungsreich, originell! Es gibt eine Arie der Berenice gegen Ende, wo sie fast schon wahnsinnig wird, wo die Affekte durcheinander gewürfelt werden, was im Barock sehr unüblich ist, da ist das ja immer sehr starr getrennt in diesen dreiteiligen Arien mit Wiederholung. Aber hier hört man zu und denkt: so schroffe Wechsel! Deshalb lohnt es sich doch, und hier in Halle hatte man auch den Ehrgeiz, alle 42 Opern komplett zu machen.

Ki-Hyun Park (Aristobolo) und Damen der Statisterie Bildrechte: Anna Kolata/Theater-, Oper und Orchester GmbH Halle

Tatsächlich gehöre ich zu denen, die, wenn sie schon eine Videokamera auf der Bühne sehen, rufen möchten: Nimm das Ding weg! Konzentrier dich auf eine Personenregie! Hier ist es aber so, dass dieses Geflimmer eine andere Ebene dazu bringt. Die Figuren sind alle getrieben von kurzfristigen Emotionen, so ist es ja im Original, das sitzt also sehr genau auf dem Text, was Biganzoli da macht. Und es gibt eine neue Bedeutungsebene: Wenn ein neuer Liebhaber bei Berenice ist, und der kriegt dann eine Nachricht von seiner inzwischen Abgemeldeten und schreibt dann eine Whatsapp-Nachricht zurück: Kann grad nicht, Schatz, melde mich! Und sie schreibt: Wo bist du? Das ist so offensichtlich aus dem Leben gegriffen, sorgt auch für Komik. Jochen Biganzoli nimmt die Personen zwar ernst, macht das aber zur Komödie. Und wie in jeder guten Komödie, die auch zur Tragödie umkippen kann, bleibt dieser Abend immer so in der Schwebe, auf der Schneide. Wenn Berenice sich völlig verlassen fühlt, dann sitzt sie nachts vor dem Kühlschrank und isst eine Eisportion nach der anderen. Das hat was Groteskes, das hat aber auch was Anrührendes.