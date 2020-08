Irgendwann schaffte Bernd Arnold es, an einer Expedition zu den Trango-Türmen im pakistanischen Karakorum teilzunehmen. Die Expedition verläuft allerdings nicht erfolgreich: Eis, Schnee und Kälte machen den Bergsteigern im Laufe der Expedition immer mehr zu schaffen und sie brechen ab. Als Arnold dann die Seile einsammeln will, rutscht er in eine Gletscherspalte und zieht sich schwere Verletzungen zu, an denen er bis heute leidet. Dennoch beginnt er bald wieder in seinem Elbsandsteingebirge zu klettern.

Mit der Wiedervereinigung begann auch eine Wende im Leben von Bernd Arnold. Jahrelang betrieb er, in die Fußstapfen seines Vaters tretend, eine Buchdruckerei. Er war selbstständig tätig, was ihm immer die Freiheit für das Klettern ermöglichte. 1990 schloss er dann seine Werkstatt und eröffnete ein Geschäft für Bergsteiger-Zubehör. Nun war auch die Zeit für Bernd Arnold gekommen, die Welt zu entdecken. "Er war ja in vielen Regionen der Welt Pionier, was das Klettern anging", erinnert sich Journalist Peter Brunnert. Arnold kletterte in Madagaskar, im Jemen, in der Sahara, in Mali, in Venezuela und immer wieder in Patagonien.