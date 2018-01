Nachdem der Menschenrechtsaktivist Peter Steudtner monatelang in der Türkei gefangen gehalten wurde, wird er nun Teil der Berlinale-Jury. Er wird mitentscheiden, an wen der Friedensfilmpreis 2018 gehen wird. Das gaben die Initiatoren des Preises am Dienstag in Berlin bekannt: Die Heinrich Böll-Stiftung, der Weltfriedensdienst und die Friedensinitiative Zehlendorf. Der Friedensfilmpreis ist mit 5.000 Euro dotiert und wird am 25. Februar in Berlin verliehen. Auswählen wird die siebenköpfige Jury aus insgesamt 50 Filmen.