Mit dem Wes Anderson-Film "Isle Of Dogs" startet die 68. Berlinale am Donnerstagabend erstmals in ihrer Geschichte mit einem Animationsfilm. Neben den Festivals in Cannes und Venedig zählt die Berlinale zu den bedeutendsten Filmfestspielen der Welt. Bis zum 25. Februar werden mehr als 400 Filme aus aller Welt gezeigt, 19 davon gehen ins Rennen um die begehrten Bären - aus Deutschland haben vier Filme eine Chance auf einen der Preise.



Zur Eröffnungsgala in Berlin werden etwa 1.600 Gäste erwartet. Darunter der Regisseur des Eröffnungsfilms, Wes Anderson ("The Royal Tenenbaums"), mitsamt den prominenten Stimmen seines Hunde-Animationsfilms, darunter Tilda Swinton, Greta Gerwig, Bill Murray, Jeff Goldblum und Bryan Cranston. Auch zahlreiche deutsche Filmgrößen wie Mario Adorf, Senta Berger, Fatih Akin, Daniel Brühl, Iris Berben und Wim Wenders werden erwartet.

#MeToo: Schwarzer Teppich gefordert

Zentrale Themen der diesjährigen Berlinale sind die Debatte um die Festivalleitung, die Dieter Kosslick niederlegen will, nachdem er von namhaften 80 Filmschaffenden in einem offenen Brief kritisiert wurde sowie die #MeToo-Debatte. Zuletzt hatte die Schauspielerin Claudia Eisinger (u.a. bekannt aus dem "Tatort") mit einer Petition Dieter Kosslick aufgefordert, als Zeichen gegen Sexismus einen schwarzen Teppich auszurollen. Bis Mittwoch zählte die Petition mehr als 20.000 Unterstützer.

In Hollywood trugen die Schauspielerinnen schwarz. In Berlin wollen wir einen schwarzen Teppich. Claudia Eisinger, Schauspielerin

Berlinale-Chef Dieter Kosslick wird die Festivalleitung niederlegen. 2019 übernimmt er sie zum letzten Mal. Bildrechte: Berlinale 2018 / Rechte: Ali Ghandtschi/Berlinale 2015 Dieter Kosslick verriet allerdings bereits am Mittwoch, dass es keinen schwarzen Teppich geben werde. Dennoch wird die Berlinale in der #MeToo-Debatte ein Zeichen setzen, wie Kosslick im Vorfeld angekündigt hatte. Über das Thema Missbrauch in der Filmbranche wolle man inhaltlich diskutieren. Nach den Missbrauchsvorwürfen gegen Branchengrößen wie Harvey Weinstein und Dieter Wedel plant die Berlinale mehrere Veranstaltungen. Es gehe nicht nur um sexuelle Belästigung, so Kosslick weiter, es gehe um Diskriminierung insgesamt. So soll es eine Anlaufstelle geben für Menschen, die sich auf der Berlinale belästigt fühlen.

Leipziger Film im Wettbewerb