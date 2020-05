Neben Tellkamp werden in dem Brief weitere Unterstützer angeführt, darunter Christian Thielemann, Chefdirigent der Sächsischen Staatskapelle, der Schauspieler Uwe Steimle und PEN-Mitglied Sebastian Kleinschmidt. Außerdem unterstützen der Autor Friedrich Dieckmann und Schriftstellerin Angela Krauß Bernig.

Die Wahl Bernigs zum neuen Leiter des Kulturamtes hatte Proteste unter anderem in der Kulturszene hervorgerufen, die einen offenen Brief mit hunderten Unterschriften veröffentlicht hat. Auch der Schriftstellerverband PEN hatte sich eingeschaltet. Der Radebeuler Oberbürgermeister, Bert Wendsche, hatte nach der Wahl Bernigs Widerspruch eingelegt. Der Stadtrat muss damit noch einmal über die Besetzung entscheiden. Bernig wurde für den Posten von der Radebeuler CDU-Fraktion ins Spiel gebracht. Der in Wurzen geborene Lyriker, der in Radebeul lebt, schrieb unter anderem für die "Sezession" des rechtsextremen Verlegers Götz Kubitschek und hatte sich gegen die Zuwanderungspolitik während der Zeit der Flüchtlingskrise 2015 gewandt.