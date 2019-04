Anfang April 2019 wurde das Bauhaus-Museum in Weimar eröffnet. Diektorin des Museums ist Ulrike Bestgen. Sie will 'das Museum auch in die Stadt bringen'. Dabei soll auch der Austausch mit jungen Menschen im Mittelpunkt stehen. Eine neue Schule, die an das Bauhaus anknüpft, wünscht sich Ulrike Bestgen aber nicht: "Das Bauhaus ist historisch. Es ist abgeschlossen und das ist auch gut so." Die Haltung des Bauhauses zur Gegenwart spielt für das Museum allerdings eine Rolle, sagt Bestgen. Immerhin sei das Bauhaus Neuem gegenüber offen gewesen. Mit diesem Neuen verband sich aber auch die Analyse der Probleme der Zeit, zum Beispiel der damaligen Wohnungsnot, so Bestgen. Außerdem sieht sie im Freiheitsbegriff des Bauhauses einen Bezug zur Gegenwart: