Die Schauspielerin Bettina Lamprecht begrüßt, dass mehr Frauen im Film arbeiten. Im MDR KULTUR-Café hat sie von ihren Erfahrungen mit Frauen in Regie und anderen Filmdepartments berichtet. Sie habe gemerkt, dass es ihr unglaublich gut tue, mit Frauen zu arbeiten, besonders wenn viel an einem Tag produziert werde, was eine anstrengende Arbeit sei.