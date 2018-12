Fotografierverbote in Museen gelten auch dann, wenn die Urheberrechte an Gemälden abgelaufen sind. Das hat der Bundesgerichtshof jetzt entschieden. Konkret ging es darum: Ein Besucher des Reiss-Engelhorn-Museums in Mannheim hatte Gemälde aus dem Museumskatalog eingescannt und bei Wikimedia hochgeladen, ebenso selbst fotografierte Bilder der Gemälde. Deren Urheberschutz war bereits abgelaufen, da sie mehr als 70 Jahre alt sind. Das Museum war dennoch nicht einverstanden mit der ungefragten Verwendung der Bilder und verklagte Wikimedia.