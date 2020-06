Anfang der 90er-Jahre stand das Gebäude ein Jahrzehnt lang leer und die Stadt suchte dringend nach einem Nutzer. Ab 2011 wurde saniert und umgebaut. Seit 2014 ist das ehemalige Winterpalais aus dem 19. Jahrhundert eine Bibliothek benannt nach Heinrich Heine. Auf 2.000 Quadratmetern und drei Etagen gibt es Platz für Bücher und zum Sitzen. Normalerweise zumindest. Derzeit ist das Lesecafé noch geschlossen, auch die vielen Sitzbereiche sind abgesperrt. Im vergangenen Jahr wurde diese Bibliothek schon in Thüringen zur Bibliothek des Jahres gewählt, jetzt also der bundesweite Preis. "Kein Wunder", sagt Ronny Lehmann.

Rubriken in der Bibiothek heißen "Frauen und Heiteres", "Horror" oder "Fantasie - Graphic Novel" – nichts, was es nicht gibt. "Es ist schon so, dass die aktuellen Romane am häufigsten ausgeliehen werden", erklärt der Ronny Lehmann. Das splitte sich auf nach Alter und Interessenbereich. "Weit vorne ist Fantasy, aber auch Liebesromane, Biografien."