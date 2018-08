Die zwölfte und letzte Staffel von "The Big Bang Theory" läuft am 24. September in den USA an. In Deutschland wird die Serie bei Pro Sieben ausgestrahlt. Mit "Young Sheldon" lebt zumindest die Figur des hochbegabten Physikers Sheldon Cooper, gespielt von Jim Parsons, weiter. Die Idee, die Geschichte des neunjährigen Sheldon zu erzählen, stammt vom Darsteller Parsons selbst. Das Prequel wird ist seit 2017 in den USA gezeigt.