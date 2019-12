Die sächsische Ministerin für Wissenschaft und Kunst geht Was Ministerin Eva Maria Stange für Sachsen geleistet hat

Auf drei Amtszeiten als Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst in Sachsen kann Eva Maria Stange zurückblicken – und das mit einer durchaus positiven Bilanz: Ein erster Erfolg war der Stopp des Stellenabbaus an den Hochschulen, später half sie, die die Theater und Orchester in den Kulturräumen aus der Haustariffalle zu befreien. Nun zieht sich die fachlich hoch geachtete und geradezu beliebte Ministerin mit 62 Jahren aus der Politik zurück. Ein kurzer Rückblick auf eine lange Amtszeit.