Ein rostzerfressenes Tor führt auf den Friedhof mit namenlosen Gräbern. Nur an wenigen Steinen sind Inschriften erkennbar: "Hier ruht in Frieden Franz Bartak, gestorben 1924". Vor einem tschechischen Gedenkstein stehen ein Grablicht und Blumen. Sichtbar entfernte Medaillons mit den Bildern der deutschen Toten hat die Dresdner Künstlerin Susan Donath durch ovale Metallspiegel ersetzt.

So sehen sie nicht mehr zerstört aus. Auf der anderen Seite spiegeln sie die Umgebung und derjenige, der sich den Grabsteinen nähert, kann sich optional in dem Medaillon selber spiegeln und stellt Fragen nach Herkunft, Identität und Beziehung zu diesen Steinen.

Die gelernte Grabbildhauerin befasst sich in ihrer künstlerischen Arbeit mit Totenkult und Trauerkultur. Bei Besuchen deutsch-tschechischer Friedhöfe lernte sie den Verein Omnium kennen, dessen Mitarbeiter landesweit Gräber dokumentieren und sich um verlassene Kirchbauten kümmern. "Mich interessieren auch die religiösen Themen", erklärt Donath. "Ist ein Ort entweiht oder ist er nicht entweiht …was passiert mit so einem Ort? Und die drei Kirchen bieten durch ihre Nichtnutzung im Moment einen freien, leeren Raum. Und dieser freie, leere Raum kann mit zeitgenössischer Kunst bespielt werden."

Kirche in Chouč, Außenansicht Bildrechte: MDR/Wolfram Nagel

So ringt der Klangkünstler Martin Janíček aus Prag der Orgel von Chouč Töne ab, obwohl nur ein paar hölzerne Pfeifen übriggeblieben sind. Alle Gegenstände aus Metall, aber auch die Altarbilder sind verschwunden. Immerhin, Manual, Pedal und Gebläse der Orgel lassen sich bewegen. So mag der Künstler mit seiner Performance zeigen, dass doch noch etwas Heiliger Geist in der verlassenen Dorfkirche weht.