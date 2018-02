Neue Biografie von Ina Hartwig: "Wer war Ingeborg Bachmann?"

Zunächst verwundert der Untertitel dieses Buches: "Eine Biografie in Bruchstücken". Aber schnell wird klar, was Ina Hartwig meint, nähert sie sich Ingeborg Bachmann doch in neun Kapiteln aus neun verschiedenen Richtungen an. Und das tut sie nicht chronologisch, sondern eher assoziativ. Gleich das erste Kapitel handelt vom sagenumwobenen Tod der Bachmann. Natürlich gibt es auch Kapitel über die große Liebe zu Paul Celan, aber noch interessanter sind die Bruchstücke über die Kindheit, das politische Engagement der Schriftstellerin oder ihr Verhältnis zur Philosophie.

Eine Recherche

Warum Bachmann jetzt?

Auch nach 45 Jahren lässt sich dieses Buch mit großem Interesse lesen. Einmal natürlich wegen der Person selbst, war Bachmann doch gerade wegen oder trotz ihrer Mythisierung eine eigensinnige, intelligente und fragile Schriftstellerin, die ohne Zweifel zu den literarischen Ikonen des 20. Jahrhunderts gehört.

Paul Celan und Ingeborg Bachmann verband eine große Liebe Bildrechte: dpa Doch es gibt noch eine aktuellen Grund, der die Lektüre empfehlenswert macht: In der derzeitigen Diskussion über Frauen und Männer und wie sie zueinander stehen oder stehen sollten, ist dieses Buch durchaus hilfreich. Denn es handelt von einer Frau, in deren Leben Männer immer eine besondere Rolle gespielt haben - übrigens nicht nur heterosexuelle, sondern auch homosexuelle. Doch diese Rolle war eben nicht eindeutig, sondern sehr ambivalent, sowohl auf intellektueller, emotionaler und auch sexueller Ebene. Das lebenslange Spiel von Anziehung und Abstoßung spiegelt sich einerseits im Werk von Bachmann, macht aber auch deutlich: Für Beziehungen zwischen zwei Menschen gibt es nicht immer die eine, die einfache Antwort.

Jede Biografie ist eine Biografie in Bruchstücken

Ingeborg Bachmann 1971 mit ihrem Roman "Malina" Bildrechte: IMAGO Und so sei dieses Buch jedem ans Herz gelegt, der sich für die Schriftstellerin interessiert. Aber zugleich auch jedem der denkt: Ach, was soll ich mit dieser exzentrischen Dame?



Denn eine "Biografie in Bruchstücken" ist die ideale Form, sich dem Leben eines Menschen anzunähern, weil sie mit der Illusion aufräumt, man könne sich überhaupt jemals ein vollständiges Bild von anderen oder von sich selbst machen.



Und so erfahren wir in diesem Buch mehr über Ingeborg Bachmann als in jeder klassisch angelegten Biografie, die ihren Mythos vermutlich nur noch größer lassen werden würde.