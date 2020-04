Können sicher, vielleicht sogar noch besser, aber wollen wahrscheinlich nicht. Das ist schon so, dass das nicht nur ein akademisches Problem ist, das ich da gefunden habe, sondern eben auch ein persönliches. Weil ich eben selber auch nicht so genau wusste, was macht man eigentlich als Vater? Also mache ich einfach die Mutter nach oder wurschtle ich mich so durch? Oder kann es nicht vielleicht doch eine definierte Vaterrolle geben, die von der Mutterrolle verschieden ist?

Ich glaube, dass es wichtig ist, dass der Vater einerseits anschließt an diese klassische Vaterrolle, die eine Form der Orientierung ist, auch der Öffnung in das Leben, in die Gesellschaft hinein. Und dass man da aber zwei Klippen umschiffen muss: Die eine ist die, dass man diese ihre Vaterrolle klassischerweise mit dem biologischen Mann verknüpft und so tut, als könnten Frauen dazu gar nicht beitragen. Das ist ja vollkommener Humbug, weil es ist ja nicht so, dass die jetzt nur Stricken in der Schule hätten oder so, sondern ich wüsste nicht, warum jetzt Männer oder Frauen unterschiedlich begabt sein sollten, Kinder in die Kultur, in die Gesellschaft, einzuführen.