Patrisse Khan-Cullors wuchs in einem Armenviertel von Los Angeles auf, in dem Mexikaner und Schwarze lebten. Während ihrer Kindheit in den späten 1980er- und frühen 1990er-Jahren bekam sie die Politik Ronald Reagans zu spüren, der eine mit schweren Waffen aufgerüstete Polizei in die schwarzen Viertel schickte: Polizisten führten einen regelrechten Krieg gegen Gangs und Drogenkriminalität. Khan-Cullors musste immer wieder erleben, wie ihr Bruder festgenommen wurde - er litt an einer psychischen Störung, eine medizinische Behandlung aber konnte sich die Familie nicht leisten. Kinder, die mangels Spielplätzen und Freizeitangeboten auf der Straße spielten, wurden von der Polizei schon wegen kleinster Vergehen aufgegriffen. Es wuchs eine Generation heran, die keine Chance hatte: