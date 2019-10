Auch hinter der Bühne herrschte beim letzten Konzert in Leipzig gute Stimmung. Bildrechte: MDR/Adam Markowski

Was für ein tolles Auftakt-Konzert für die Tournee! Im fast ausverkauften Gewandhaus haben wir heute Vormittag einen Teil unseres Tour-Programms aufgeführt und die Stimmung auf und vor der Bühne war wirklich mitreißend. Sogar der Schwung, mit dem unser Dirigent Kristjan Järvi seinen Blumenstrauß ins Publikum warf, war so außerordentlich, dass er glatt die Mikrofone traf, die von der Saaldecke hängen. Ich habe seit heute Mittag noch immer den Schlussakkord von Beethovens fünfter Sinfonie im Ohr, was mein Pack-Chaos deutlich majestätischer erscheinen lässt, als es ist. Das war auch heute während der Konzertpause in der Kantine ein großes Thema bei allen: Was nimmt man mit auf so eine lange Tour durch ein so großes, vielseitiges Land? Wie wird das Wetter? Wo gibt es das beste Sushi? Wie sind die Konzerthallen?



Während sich langsam aber sicher mein Koffer füllt, wächst die Vorfreude immer mehr! Morgen um diese Zeit schwebt das Orchester irgendwo über den Wolken und stößt vermutlich auf eine schöne Tournee an. Ich kann es kaum erwarten!