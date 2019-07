Marie Sophie Hingst stammte aus Wittenberg, absolvierte das Abitur in Dessau und studierte Geschichte und Ostasienwissenschaft an der Freien Universität in Berlin. Später promovierte sie am Trinity College in Dublin und arbeitete als Projektmanagerin bei Intel Ireland in der irischen Hauptstadt.



In ihrem Blog "Read on my dear" hatte Hingst behauptet, aus einer jüdischen Familie zu stammen und dass mehrere Familienmitglieder dem Holocaust zum Opfer gefallen wären. Diese Aussagen und weitere Angaben über ihr Leben und ihre Herkunft waren erfunden – dies veröffentlichte der "Spiegel" Anfang Juni. Recherchen der Journalisten hatten ergeben, dass Hingst in Wahrheit aus einer evangelischen Familie stammte und bei der jüdischen Gedenkstätte Yad Vashem gefälschte Dokumente für 22 Holocaust-Opfer eingereicht hatte. Vom "Spiegel" mit den Vorwürfen konfrontiert, ließ Hingst über einen Anwalt mitteilen, dass ihr Blog "ein erhebliches Maß an künstlerischer Freiheit" für sich beanspruche.