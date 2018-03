Wenn man sich euer Musikvideo wie "Spinaci" anschaut – das ist nicht gerade schön.

Nina: Was ist denn hässlich und was ist schön?

Lotta: Ich vergleiche das immer mit dem Theater: Da gibt es Leute, die wollen immer die Prinzessin sein und anderen ist es egal, denen geht es einfach darum, etwas zu spielen, auch mal die Oma oder den Opa. So ist das auch bei Musikvideos und bei Musik an sich.

Nina: Da bin ich wieder bei den sozialen Netzwerken: Es ödet einen regelrecht an, dieses Streben, ein perfektes Leben zu führen und perfekt auszusehen und sich perfekt zu ernähren, viel Sport zu treiben, um den perfekten Körper zu haben – das finde ich einfach komplett uninteressant. Da können wir ja eine kleine Gegenbewegung starten als Band, als Statement.

Welche Rolle spielt es, dass ihr eine frauendominierte Band seid?

Nina: Für uns eigentlich keine… Uns ist aufgefallen, dass es wenig Frauen in der Branche gibt und wir haben uns gefragt wieso?

Lotta: Ich habe zum Beispiel manchmal das Gefühl, dass man nicht so richtig ernst genommen wird, wenn man sowas sagt, wie: Frauen und Technik! Das ist komisch.

Nina: Lotta baut fast täglich ihr Schlagzeug auf und ab und trotzdem gibt es Leute, die denken, sie müssten ihr erklären, wie man das macht.

Johann: Es gibt auch Leute, die finden es immer noch absurd, dass eine Frau Schlagzeug spielt, warum auch immer.

Nina: Unser Beitrag ist eben: Wir sind zwei Mädchen und wir machen Musik und wir wollen auch, dass es möglichst viele Mädchen und Frauen auch machen – weil die fehlen auf jeden Fall, die Frauen. Und das ist schade, dass es die so selten gibt.

Blond vor ihrem Auftritt in Magdeburg im Backstagebereich. Bildrechte: Thomas Reichel

Was bedeutet Chemnitz als Heimatstadt für euch?

Lotta: Das ist eine Stadt, die noch nicht ganz fertig ist. Und das ist besser, als wenn du in einer Stadt wohnst, in der es schon alles gibt. Wenn du was aufmachen willst, juckt es niemanden. Aber hier ist es so: Die Stadt ist noch nicht ganz fertig und wenn du Bock hast, dass es besser wird, kannst du das selber machen.

Ihr stammt ja aus einer Musikerfamilie: Euer Vater, Jan Kummer, war als Musiker in der DDR aktiv (AG Geige), eure Brüder spielen bei Kraftklub. Welche Rolle spielt das? Hat es euch geholfen – aktuell seid ihr ja Vorband von Kraftklub?

Lotta: Das klingt immer so, als würden wir am Abendbrottisch sitzen und sagen: So, jetzt nehmt ihr aber mal eure Schwestern mit, kommt schon, die wollen doch auch mal! Wir wurden ganz normal angefragt. Die hätten uns auch angefragt, wenn wir uns nicht gekannt hätten.

Nina: Wir haben ja auch nicht angefangen und wurden sofort mitgenommen… Wir wurden ganz offiziell angefragt, nicht beim Familientreffen oder so.

Das Interview führte Marcus Fitsch.

Über die Band: Blond (nicht zu verwechseln mit den schwedischen Eurovision Song Contest-Teilnehmern 1997) sind Johann Bonitz, Lotta und Nina Kummer, die Schwestern der Kraftklub-Musiker Felix und Till Kummer. Das Trio kommt ebenso aus Chemnitz und bezeichnet den eigenen Musikstil als Mischung aus Indie, Pop und Las Vegas Glamour. Ihrem Publikum bieten sie eine überraschungsreiche und unterhaltende Shows mit Tanz- und Rapeinlagen. Derzeit sind sie als Vorband von Kraftklub auf Tour.