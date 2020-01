Nina: Ich glaube, gerade Kraftklub haben – so wie wir – viel dem Chemnitzer Netzwerk zu verdanken. Wenn wir in Berlin wären, würde das alles nicht so funktionieren. Wir klären total viel über Beziehungen. Das ganze Kreative, das wir im DIY-Style machen, funktioniert nur hier. Zum Beispiel haben wir das "Match"-Video auf der Hinterbühne vom Opernhaus Chemnitz gedreht, weil wir dort jemanden kannten. Der wollte keine Raummiete, in Berlin hätten wir 800 Euro bezahlt. Dann haben das zwei Freunde gefilmt, die einfach Bock hatten. Und dann hat's ein Kumpel von uns geschnitten. Das ist immer so: Alle haben irgendwie Lust, was zu machen, und sind noch nicht so übersättigt.