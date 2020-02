Die internationale Erfolgsgeschichte von Reggae beginnt Anfang der 70er-Jahre. Der englische Musikjournalist Neil Spencer erinnert sich, wie Bob Marley schon damals ein Star in Jamaika gewesen sei. Aber eben nicht darüber hinaus.

Es sei die Weitsicht des Musikproduzenten Chris Blackwell gewesen, Bob Marley und den Wailers zur Albumproduktion Geld zu geben, so Spencer. "Dieses Album ist eben ein Meilenstein der Musik auf einer Ebene mit Sergent Peppers oder the Doors. Die Musikwelt war danach nicht mehr die Gleiche."

Neil Spencer hat Bob Marley mehrmals getroffen und interviewt. Zu der Zeit war er Chefredakteur des einflussreichen New Musical Express'. In seinen Augen war Marley ein Revolutionär.

Vor und nach Bob Marley sind komplett unterschiedliche Zeiten in der Musik.

Bob Marley beeinflusste sowohl die Musikwelt als auch eine ganze Generation. Bildrechte: Universal Music

Bob Marley veränderte die Welt der Musik. Aber auch das Denken der Jugendlichen. Zuerst erntete er noch Kopfschütteln als Anhänger der Rastafari, die in dem äthiopischen Herrscher Haile Selassie den schwarzen Messiahs sahen. Aber der charismatische Bob Marley erreichte die Menschen weltweit in ihren Herzen. Er sah sich selbst ebenfalls als Revolutionär - "ohne Hilfe, aber unbestechlich. Er trage den Kampf im Alleingang mit Musik aus, so Marley. Für ihn war Rasta die Zukunft.