Jan Henric Bogen hatte und habe das Ziel, in seiner nur einjährigen Amtszeit das Festival zu verjüngen und habe dafür bereits Impulse gesetzt. Er sei der Frage nachgegangen, wer die Kurt Weill Stars und Sänger von morgen sind, so Bogen. Das habe er auch bei der Wahl des "Artits in Residence", Wladimir Korneev, probiert: "Dort mal nicht jemanden zu nehmen, der nicht bereits arriviert ist, sondern jemanden heranzuführen an Kurt Weill, der dann darin aufgeht. Ich finde die Frage nach dem Nachwuchs wichtig. Wie kriegt man junge Leute zum Fest? Wer ist im Geiste von Kurt Weill? Das ist wichtig für ein Festival, dass man an das Publikum von morgen denkt. Ich erhoffe mir, dass das bleibt."