Umso erstaunlicher ist es, dass "Was mir passiert" das erste Album ist, auf dem Bonaparte selbst überwiegend auf Deutsch singt, sogar muttersprachlich auf Schweizerdeutsch in dem wundervollen Duett "Dene wos guet geit" mit seiner Landsfrau Sophie Hunger. "Ich werde sicher irgendwann eine Platte auf Schweizerdeutsch machen", sagt Jundt. "Ich hab’s nicht gemacht, weil ich früher wollte, dass die Welt doch irgendwie versteht, was ich da sage." Jetzt könne er sich aber auch vorstellen, eine Platte auf Berndeutsch zu machen, die sich dann Leute in Australien anhörten und okay fänden. Schon auf diesem Album würdigt Bonaparte die deutsche Sprache, das Berndeutsche und die westafrikanische Musikszene gleichermaßen – und sie harmonieren wundervoll.