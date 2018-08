Bereits Anfang des Jahres hatte Boyle am Rande einer Filmveranstaltung in New York erzählt, dass er an dem Bond-Skript mitwirke. Sein langjähriger Kollege John Hodge, mit dem er schon beim gefeierten Drama "Trainspotting" von 1996 zusammenarbeitete, ist federführend für das Bond-Drehbuch zuständig. Boyle, der Filme wie "Sunshine", "127 Hours" und "Steve Jobs" inszenierte, feierte seinen bisher größten Erfolg mit "Slumdog Millionaire" aus dem Jahr 2008. Der Film gewann acht Oscars, unter anderem den für die beste Regie.