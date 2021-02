"Bookogami": Wie eine Quedlinburgerin aus Büchern Kunst macht

An Büchern besteht kein Mangel

Als Anka Brüggemann 2005 angefangen hat zu Falten, musste sie sich noch überschüssige Druckbögen aus einer Druckerei besorgen. Später hat sie jahrelang Bücherflohmärkte für einen guten Zweck veranstaltet – da blieb meist etwas zum Verarbeiten für sie übrig.

Inzwischen hat sich ihre Buch-Zweitverwertung herumgesprochen. Die Bücher kommen zu ihr. Manch einer übergibt ihr wahre Schätze, an denen persönliche Geschichten hängen: "Um mir solche Bücher zu schenken, fahren manche Leute auch schon mal 100 Kilometer", sagt Brüggemann.

Aus ganzen Büchern entstehen solche Skulpturen. Bildrechte: Anka Brüggemann Für ihre "Bookogami"-Kunst bringen die Menschen ihr manchmal sogar Bücher vorbei, die seit Generationen in der Familie weitervererbt wurden. So wie ein junges Ehepaar, das ihr 21 Brockhaus-Bände aus dem Jahr 1876 überlassen hat: "Die haben sie in der Familie immer weitergegeben und aufgehoben, und es hieß immer: Das ist wertvoll. Und wenn mal einer Geld braucht, dann wird das verkauft." Nun brauchte das Paar Geld für neue Möbel, aber "im Antiquariat haben sie gesagt: Nee, wollen wir auch nicht geschenkt", erzählt Brüggemann.

Ich fühle mich immer sehr geehrt, wenn mir ganz persönlich diese Bücher anvertraut werden. Gleichzeitig fühle ich eine große Verantwortung, den Büchern und ihren ehemaligen Besitzern mit meiner Arbeit gerecht zu werden. Anka Brüggemann, Bookogami-Künstlerin

Anka Brüggemann gibt auch Workshops

Doch nicht jedes Buch eignet sich. Die Klassiker des Kommunismus zum Beispiel lassen sich nur schlecht umformen, was aber nicht am Inhalt liegt, sondern eher am Papier: "Marx, Engels, Lenin, diese ganzen Kunstleder-Bände – die sind echt übersäuert. Wenn man da nur anfasst, bricht alles weg."