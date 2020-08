Spitzname "Der rote Dior"

Es sind diese Kleider, wegen der der Unternehmer in den 60er-Jahren seinen Spitznamen "Der rote Dior" bekam. Den Begriff, so Gröschner, habe ein westdeutscher Journalist geprägt.

Bormann sei schon in den 50er-Jahren mit seinen Modellen in die Bundesrepublik gefahren und habe dort große Modenschauen veranstaltet. Ende der 50er-Jahre hätten dann Quelle und Neckermann ihr Interesse bekundet. "Die wollten unbedingt seine Mode mit in den Katalog aufnehmen. Also er hat für die westdeutsche Frau ganz viel genäht.", so Gröschner. Die Kulturwissenschaftlerin beschäftigt sich schon über ein Jahrzehnt mit dem Modezar Heinz Bormann.

Modedesigner Heinz Bormann mit Models auf DDR-Tournee in Oberhof Bildrechte: imago/Harald Lange

Millionen-Umsätze

Gröschner zufolge sind die jetzt aufgetauchten Dokumente ziemlich interessant und auch als Zeitdokumente ganz wichtig. Darunter sind auch bisher unbekannte Negative und Privataufnahmen sowie aufschlussreiche Firmen-Dokumente, erklärt Peter Bieberle vom Auktionshaus Bierberle. Sie geben auch Aufschluss über die Größenordnung der Firma. Wenn man in den Dokumenten von einem Jahresumsatz von 5 Million DM Ende der 50er-Jahre lese, bekäme man eine Idee, welche Bedeutung die Firma hatte. Nicht nur regional, sondern überregional. Die Firma präsentierte ihre Modelle in zwölf Ländern.

Plötzliches Ende

Anfang der 70er-Jahre war dann abrupt Schluss: Die Heinz-Bormann-Bekleidungswerkstätten wurden verstaatlicht.

Umso überraschender, dass jetzt, knapp 50 Jahre später plötzlich diese Dokumente auftauchen. Sie stammen, so vermutet das Auktionshaus, aus dem Nachlass des Grafikers Günter Hilmer, der für die Modefirma arbeitete. Ein Privatmann hat sie dem Auktionshaus angeboten. Der habe nicht verraten, wo er diese her habe. Er habe sie geschenkt bekommen, in einer losen Blattsammlung, lieblos übereinander geschmissen und habe sich dann die Mühe gemacht, alles einzeln in Klarsichtfolien zu stecken und zu sortieren.